Il comune di Agnone con ordinanza dice no ai botti di Capodanno a tutela delle persone e gli animali

Con Ordinanza Sindacale n°63 il Sindaco ORDINA su tutto il territorio comunale, in luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio il DIVIETO, nei giorni 30,31 DICEMBRE 2017 E 1 GENNAIO 2018, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art.57 del T.U.L.P.S., di FARE ESPLODERE ARTIFICI PIROTECNICI DI LIBERA VENDITA CHE ABBIANO EFFETTO SCOPPIETTANTE, CREPITANTE O FISCHIANTE quali ad esempio raudi e petardi.

Il divieto di cui sopra non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

SI RACCOMANDA inoltre ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché l'eventuale disagio degli animali determinato dall'uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle personee agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali. Gli organi di Polizia faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.