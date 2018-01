Sindaco Trivento Domenico Santorelli annuncia l'apertura del centro di raccolta comunale, domani alle ore 10.30 in località Macchierio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Trivento ha il suo Centro di Raccolta Comunale. Sarà inaugurato domani giovedì 4 gennaio, alle ore 10:30, nel corso di una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale alla quale è invitata tutta la cittadinanza.

Il Centro di raccolta, che si trova in località Macchierio, è pensato per permettere alla popolazione di smaltire l’eccesso di rifiuti domestici differenziati, ma consente soprattutto ai triventini di smaltire rifiuti ingombranti e speciali che non è possibile conferire con la raccolta domiciliare porta a porta.

Il Centro di raccolta è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e completa il progetto di Raccolta differenziata Porta a Porta avviato lo scorso settembre dalla società Smaltimenti Sud.

“A distanza di pochi mesi dall’avvio i risultati della raccolta differenziata sono molto buoni e l’inaugurazione del centro sarà l’occasione per presentarli ufficialmente alla cittadinanza, che in questi mesi si è dedicata con attenzione e senso civico a questo importante progetto – ha spiegato il sindaco Domenico Santorelli”.

Durante la cerimonia di inaugurazione, oltre a presentare gli importanti dati dei primi tre mesi di raccolta differenziata, la ditta gestore Smaltimenti Sud illustrerà ai cittadini le modalità e i materiali che sarà possibile conferire negli orari di apertura.

Il sindaco

Domenico Santorelli