Tombolata della Befana a Roccaspinalveti, primo premio uno smartphone

Anche quest'anno, come ormai è tradizione, il Comitato Feste di Roccaspinalveti organizza laTombolata della Befana. L'evento, preparato in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Roccaspinalveti, si svolgerà in occasione dell'Epifania, sabato 6 gennaio, a partire dalle ore 17:00 presso la palestra dell'edificio scolastico di Corso Italia.

Ci saranno ricchi premi per i vincitori, offerti dalle attività commerciali e dai cittadini del paese.