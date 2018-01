Il messaggio di auguri del sindaco di Capracotta a Carmine Antonio Mendozzi per i suoi 100 anni

Carmine Antonio Mendozzi originario di Capracotta oggi compie 100 anni. Il messaggio di auguri del Sindaco Candido Paglione

"Oggi per Capracotta è un giorno di festa!

Carmine Antonio Mendozzi, circondato e coccolato dall’affetto di parenti ed amici, ancora lucidissimo, compie 100 anni.

Come sindaco di questa comunità mi sento prima di tutto di ringraziarlo per aver sempre manifestato con orgoglio l’identità ed il senso di appartenenza a radici comuni. Quelle radici che ci consentono di avere ben saldo il legame con la terra di origine e, nello stesso tempo, di guardare al futuro sapendo bene da dove proveniamo.

Anche e soprattutto per questo la nostra comunità ha molto a cuore i nostri anziani, il nostro vero patrimonio.

Tanti auguri affettuosi - allora – al nostro caro zio Carmine, nonno di tutti noi, per avere raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni. Una meta prestigiosa il cui raggiungimento può essere interpretato anche come una sorta di “premio” alle persone che si sono distinte in questo mondo per avere messo in atto tutte quelle alte e nobili virtù morali che ognuno di noi dovrebbe esercitare.

E tanti auguri a tutta la sua famiglia".

Auguri da Altomolise.net!