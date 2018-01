Capracotta-Antonio V. Monaco: Raccolta differenziata "fai da te" per i cittadini che non possono rispettare il normale calendario

In questi giorni ci sono stati problemi nella raccolta differenziata a danno di coloro che sono giunti a Capracotta per trascorrere alcuni giorni di vacanza ed hanno avuto difficoltà a smaltire rifiuti in particolare modo il giorno della partenza da Capracotta.

Ho ricevuto numerose segnalazioni e lamentele.

L'amministrazione comunale ha cercato di porre un rimedio prevedendo la consegna dei rifiuti in un determinato orario (dalle ore 10,00 alle ore 11,00) in una determinata area, trascurando un aspetto molto importante ovvero che qualcuno poteva lasciare il paese prima delle ore 10,00 o nel pomeriggio o nelle ore serali.

Il risultato è stato il "Fai da Te" documentato con foto scattate nella giornata odierna.

1. Qualcuno ha avuto il non buon senso di lasciare i sacchetti di immondizia per strada

2. Altri hanno attaccato i sacchetti al maniglione del portone di casa lasciando pure un cartello scusandosi perché "è partito prima delle ore 10.00"

3. Qualcun'altro (sono io) non ha seguito nessuno dei due esempi. Ha caricato i rifiuti nel bagagliaio della propria auto per smaltirli a Pesche, con l'auspicio che l'amministrazione comunale di Pesche sia comprensiva e mi perdoni perché abuso del servizio Pescolano.

Ho anche altre foto che in data odierna testimoniano l'abbandono di rifiuti in aree incontaminate fuori dal paese..

Mi auguro che l'amministrazione comunale prenda seri provvedimenti e che per il fine settimana prossima adotti provvedimenti efficaci (e ce ne sono), sia per evitare gravissime forme di inquinamento, sia per il decoro e l'igiene urbano ed infine per garantire a tutti i cittadini - contribuenti il servizio di raccolta dei rifiuti.

Antonio V. Monac