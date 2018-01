Ministro Lotti inaugura nuovi impianti a Roccaraso: Impianto d'innevamento programmato è terzo al mondo

"Oggi stiamo inaugurando un investimento importante, un investimento che punta sul turismo, sullo sport e sull'attrazione turistica". Così il ministro dello Sport Luca Lotti questa mattina presente a Roccaraso per il taglio del nastro dei nuovi impianti di risalita.

"Un'occasione bella per parlare di sport e anche di quei fondi europei ben spesi. Eravamo abituati a parlare di fondi europei che tornano in Europa e non rimangono sul territorio.

Lasciatemi dire con felicità di come le regioni in questo caso l'Abruzzo hanno saputo gestire bene i finanziamenti per realizzare questa importante infrastruttura".

Lotti ha quindi sottolineato l'importanza dell'innevamento programmato il più grande d'Italia e il terzo nel mondo. "Oltre 5 milioni per realizzare il terzo impianto del mondo nel Centro Italia e non nel Nord. La dimostrazione, ancora una volta che i fondi possono essere spesi bene". "Questi investimenti rendono l'Abruzzo all'avanguardia nel settore dell'innevamento e delle strutture sportive''.