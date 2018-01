Sulla Trignina scontro tra un'auto e un cervo. Illeso l'autista, auto distrutta e animale rimasto ucciso

Ieri sera, verso le 17:30, un giovane cervo ha attravarsato la carreggiata sulla Statale Trignina, nei pressi dello svincolo per Tufillo. Un'Audi che stava transitando in quel momento non è riuscita ad evitare l'impatto, poiché l'animale è sbucato all'improvviso dalla vegetazione.

Il cervo ha sfondato il parabrezza anteriore dell'auto, lasciandovi conficcata parte del palco e provocando danni anche all'interno dell'abitacolo. Fortunatamente l'autista non ha riportato alcun danno fisico. Sul posto è arrivata la Polizia Stradale e un carro attrezzi che ha rimosso l'Audi. L'animale è rimasto ucciso nell'impatto.

Nelle stesse ore sulla Provinciale tra Vasto e San Salvo, in un incidente analogo provocato dall'attraversamento di un cinghiale, era rimasta ferita una donna (LEGGI QUI).

http://www.iltrigno.net/notizie/attualita/4918/sulla-trignina-scontro-tra-unauto-e-un-cervo