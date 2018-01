Frosolone: confermata la Bandiera Arancione Assegnazione della conferma questa mattina a Genova

Frosolone, 22 gennaio 2018: Siamo orgogliosi di annunciare che anche per i prossimi 3 anni nel Comune di Frosolone continuerà a sventolare alta la Bandiera Arancione. Al Comune è stato infatti riconfermato il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano, assegnato nel 2010. A seguito della periodica verifica di analisi il Comune di Frosolone ha infatti soddisfatto ancora i requisiti richiesti dal modello di analisi territoriale del Touring Club Italiano, grazie soprattutto al lavoro svolto per la promozione del territorio svolta in questi anni che ha visto il nostro comune alla ribalta nazionale ed internazionali in numerosi trasmissioni televisive che hanno contribuito a dare risalto al nostro comune permettendo di ricevere turisti da tutta Italia e dall’estero. Proprio questa mattina, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova si è svolta la cerimonia di assegnazione delle Bandiere arancioni organizzata dal Touring Club Italiano, ed è stata consegnata al Comune di Frosolone, insieme ad altri 226 comuni italiani, la certificazione che attesta la conferma della Bandiera Arancione, che avrà validità fino al 2020. Un ringraziamento doveroso va a tutte le persone e associazioni locali che si sono adoperati in questi anni nella cura e promozione del territorio e delle nostre ricchezze.