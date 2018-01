Pescopennataro IS: Camminare con le ciaspole verso l'eremo di San Luca

Nella foto copertina Luca Falcione guida una ciaspolata nei boschi di Pescopennataro(IS) Una lunga passeggiata nei boschi, direzione Eremo di San Luca

I nostri boschi sono particolarmente indicati per il camminare con le ciaspole. E' un camminare lento e meditativo. Non è un'attività sportiva, anche se i benefici per il corpo e per la mente sono evidenti. È un'attività disintossicante, che si pratica il più possibile lontano dai luoghi turistici. Lo sci alpino e lo snowboard richiedono impianti di risalita ad alto impatto ambientale, richiedono neve artificiale che sfrutta le acque e le inquina, insomma dal punto di vista ambientale la ciaspolata è a impatto quasi zero, mentre lo sci alpino e lo snowboard sono ad alto impatto: attività poco ecologiche e quindi da mettere in discussione.