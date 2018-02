TRIVENTO: Avviso pubblico per rilevazione di immobili sul territorio comunale destinati alla cessione gratuita, all'affitto e/o alla vendita

L'amministrazione comunale di Trivento intende avviare una mappatura di tutti gli immobili presenti sul territorio comunale i cui proprietari siano interessati alla cessione gratuita, alla vendita e/o all'affitto degli stessi, anche attraverso iniziative quali l'Albergo Diffuso.

L'obiettivo del censimento sarà quello di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili per facilitarne la "ri-abitazione", il recupero edilizio e/o l'affitto per soggiorni brevi. Il censimento degli immobili è preliminare all'avviamento di un complessivo progetto di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio ai fini turistici, mirato alla riattivazione del tessuto economico locale e all'incremento demografico, al quale tutta la cittadinanza sarà chiamata a contribuire.

Quanti intendono aderire a tale iniziativa possono compilare il "Modulo per la rilevazione di immobili sul territorio comunale destinati alla cessione gratuita, all'affitto e/o alla vendita", scaricabile dal sito internet www.comunetrivento.cb.it o disponibile presso gli uffici del protocollo comunale.

Le istanze possono essere inviate entro e non oltre il 13 aprile 2018.