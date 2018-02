Petrella Tifernina: Progetto Scuola Aperta: istituito il  servizio di “pre - scuola”

Per far fronte al disagio a cui vanno incontro gli alunni della scuola provenienti da comuni limitrofi a Petrella, che la mattina arrivano in paese prima dell'orario di apertura, nell'ambito del progetto “Scuola Aperta” è stato istituito il servizio di “pre- scuola”. Il consigliere delegato del Comune Maria Carmela Prisco informa che gli alunni dal 15 febbraio e fino al 31 maggio 2018 , dalle ore 07,20 e fino al suono della campanella, nei locali al piano terra dell'Istituto scolastico, potranno svolgere diverse attività di supporto alla didattica.

Decisione che manifesta ancora una volta l'attenzione della Giunta comunale all'ambiente scolastico e soprattutto agli alunni.