Alto Molise, Vastogirardi, flora e fauna selvatica. Galleria fotografica

Una carrellata di suggestivi scatti fotografici di Antonio Crudele, il DS del Vastogirardi Calcio. Il paesaggio raffigurato è uno spettacolo naturale da non perdere:I boschi situati nell'agro del Comune di Vastogirardi, ricchi di acqua.

Il paesaggio si presenta ricco di mille colori,con gli alberi spogli, figure quasi spettrali, immersi ancora nel letargo invernale che contrastano con i colori del sottobosco ricco di flora rara, selvatica, rigogliosa, un tappeto di muschio disseminato di orchidee, anemoni, arnica montana in armonia con la primavera in arrivo e non sono rari gli incontri con animali da fauna selvatica, lupi, cinghiali. In una delle fotografie un tenerissimo capriolo.