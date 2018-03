Raccolta differenziata ma dove si fa? Località Villacanale, Agnone

Solo qualche giorno fa abbiamo intervistato il vicesindaco di Agnone Linda Marcovecchio portando all'attenzione dell'amministrazione lo stato di degrado dell'agro agnonese a causa non solo del dissesto viario, ma per la incivile abitudine di abbandonare i rifiuti e trattare i nostri boschi e campagne a mo di discarica a cielo aperto. Una cittadina come Agnone dovrebbe essere trattata come un gioiello per il patrimonio artistico culturale da essa posseduto e per l'incanto della natura, i boschi, la flora e la fauna selvaggia, un patrimonio incalcolabile da tutelare e proteggere. Invece...