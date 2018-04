Il Borgo dei Borghi 2018, Kilimangiaro elegge il Borgo più bello d'Italia. Bagnoli del Trigno si classifica al 6° posto su 20 partecipanti

Il Borgo dei Borghi 2018 ha scelto il suo vincitore questa sera, domenica 1 aprile, con il consueto speciale di Kilimangiaro in onda su Rai 3 alle 21.25 con la conduzione di Camila Raznovich. La premiazione ha coinciso quest'anno con la Pasqua e per il vincitore dei 20 borghi candidati al titolo è stata dunque una serata particolare e una sorpresa gradita nell'uovo.

A scegliere il Borgo dei Borghi 2018 è stato il pubblico, che ha potuto esprimere la propria preferenza on-line, e una giuria di esperti composta dallo storico dell'arte Philippe Daverio, dal geologo Mario Tozzi e dalla chef stellata Cristina Bowermann.

La combinazione tra i loro voti e le preferenze web ha decretato il Borgo dei Borghi 2018. Il borgo vincitore di questa edizione de #IlborgodeiBorghi 2018 è #Gradara, nelle #Marche!

Il suo Castello è famoso per la storia d’Amore tra Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nella Divina Commedia.. Fra i borghi partecipanti Bagnoli del Trigno che ha ottenuto un buon 6° posto nella classifica

Come da tradizione, erano 20 i borghi candidati al titolo di più bello d'Italia, uno per regione. Ha vinto Ecco i candidati 2018, in ordine alfabetico 'regionale':

Pescocostanzo - Abruzzo;

Tursi - Basilicata;

Altomonte - Calabria;

Furore - Campania;

Bobbio - Emilia Romagna;

Sesto al Réghena - Friuli-Venezia Giulia;

Sermoneta - Lazio;

Noli - Liguria;

Monte Isola - Lombardia;

Gradara - Marche;

Bagnoli del Trigno - Molise;

Barolo - Piemonte;

Rodi Garganico - Puglia;

Stintino - Sardegna;

Castroreale - Sicilia;

Chiusdino - Toscana;

Vigo di Fassa - Trentino-Alto Adige

Bevagna - Umbria;

Arnad - Valle d'Aosta;

San Giorgio di Valpolicella - Veneto.

Negli ultimi anni la Sicilia ha vinto per be tre edizioni di fila (Gangi 2014, Montalbano Elicona 2015, Sambuca, 2016), mentre nel 2017 il Borgo dei Borghi è stato Venzone in Friuli-Venezia Giulia.