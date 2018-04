Iniziano anche quest’anno con la bella stagion egli eventi a Belmonte Del Sannio. Il primo di una lunga serie è programmato per Domenica 13 MAGGIO 2018 ore 21:00 in Piazza Risorgimento con tanta musica e divertimento in compagnia dei CRIC



Partecipate!

#ComitatoFesteBelmonteDelS annio

#13Maggio2018 #Cric