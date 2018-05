Frosolone: presentazione della brochure “Impegno Comune” Un vademecum di Protezione Civile inviato a tutte le famiglie di Frosolone

Frosolone, 2 maggio 2018: Si svolgerà sabato 5 maggio, alle ore 17:00 in piazza Alessandro Volta a Frosolone, la cerimonia di presentazione della brochure “Impegno Comune”. La pubblicazione, realizzata dal Comune di Frosolone in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, vuole fornire ai cittadini uno strumento di conoscenza basilare sulla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti da assumere in caso di eventi calamitosi. La brochure, oltre ad illustrare i ruoli e le applicazioni dei piani di emergenza, descrive e localizza i vari spazi idonei ai fini della Protezione Civile per la salvaguardia della popolazione, indicati nelle mappe. Nel corso della presentazione della brochure, che sarà distribuita a tutte le famiglie di Frosolone, ci sarà anche la consegna degli attestati di partecipazione ai volontari che hanno frequentato il corso per Operatore di Protezione Civile. La brochure è già scaricabile dal sito internet del comune www.comune.frosolone.is.it In caso di maltempo la presentazione si svolgerà presso la Sala Convegni del Centro Socio-Culturale Comunale in piazza Municipio