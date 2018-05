Ufficio postale Vastogirardi si ristruttura, chiusura temporanea

Una nota delle Poste Italiane avvisa la cittadinanza che l'Ufficio postale di Vastogirardi IS sarà chiuso temporaneamente dal 7 maggio 2018 al 29 Maggio 2018 per lavori infrastrutturali e la corrispondenza in giacenza sarà disponibile presso l'ufficio di Villa San Michele, e seguono le disponibilità e gli orari degli uffici postali a cui rivolgersi. In allegato nella galleria fotografica l'avviso di Poste Italiane