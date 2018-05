Amagreen: la fattoria didattica a prova di bambino domattina a Buongiorno Regione

Domani 11 Maggio 2018 alle ore 7.30 andrà in onda a Buongiorno Regione Molise un servizio televisivo sulla Fattoria Didattica "AmaGreen" situata nel territorio altomolisano, ad Agnone in Contrada Case Sparse, gestita con passione e competenza dal titolare Marco Cacciavillani. Non perdete l’occasione per apprezzare una delle più belle fattorie didattiche molisane, in un luogo dove la natura è incontaminata e scoprire che la vita in fattoria è divertente, intensa, una esperienza unica ed educativa da vivere con i bambini.

Ecco una descrizione delle attività svolte in fattoria:

"CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Siamo un’azienda multifunzionale auto sostenibile biodinamica che si propone di:

Conservare e valorizzare il paesaggio.

Conservare e valorizzare la biodiversità.

Salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico.

Funzione terapeutica e sociale.

Funzione didattica.

Funzione ricreativa.

LE ATTIVITA’:

Apicoltura.

Olivicoltura.

Fattoria Didattica.

Turismo Rurale, Turismo Scolastico.

Orticoltura.

Allevamento.

Attività terapeutiche. (Ono Terapia Pettherapy)

PERCHE’ LO FACCIAMO

La bellezza di Agnone e della sua regione, l'Alto Molise, è seduttiva ed affascinante. Il segreto risiede nello splendido equilibrio tra uomo e natura, spiritualità intensa ed orgoglio secolare. L'Alto Molise è situato proprio sul confine della riserva "Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise". La ricchezza di bellezze naturali ed artistiche sembra quasi non avere fine. Percorrere le sue montagne, le colline e vallate è un viaggio pieno di sorprese, come se si fosse sospesi costantemente fra il segno di un bene preservato passato e una sostenibile vocazione per il futuro".

Contrada case sparse n° 12

86081 Agnone (Isernia) Cell. 333-7544422

mail marco.cacciavillani@gmail.com