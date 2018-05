VI^ edizione della manifestazione "RiservAmica 2018 - Scopri l'Italia selvatica" promossa dal Raggruppamento Biodiversità.

Isernia, 18 maggio 2018: Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri attraverso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità promuove e coordina, nell’ambito delle attività istituzionali di educazione ambientale, l’organizzazione di “RiservAmica”. Il tema della sesta edizione è “Scopri l’Italia selvatica”, un invito per il pubblico a conoscere tutte le attività specifiche svolte dai Carabinieri Forestali per la salvaguardia degli animali selvatici e del loro habitat. In occasione dell’evento, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia ha previsto per domenica 20 maggio p.v. una giornata speciale di educazione ed interpretazione naturalistica nella R.N.O. MaBUNESCO Montedimezzo (Vastogirardi – IS) dedicata al mondo degli animali selvatici, per vivere realmente la natura e lasciare nei visitatori un messaggio di amore e rispetto verso la biodiversità. Si allega la locandina riportante il programma della giornata.

La locandina del programma nella galleria fotografica