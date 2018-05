Grande partecipazione alla manifestazione RISERVAMICA 2018 – SCOPRI L’ITALIA SELVATICA

Isernia 22 maggio 2018: in occasione della “Giornata Mondiale della Biodiversità” si è conclusa la sesta edizione di “RiservAmica”. L’evento odierno, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, unitamente alla manifestazione di domenica scorsa, ha aperto al pubblico le Riserve Naturali dello Stato. Il tema dell’edizione 2018 è stato “Scopri l’Italia selvatica”, un invito per il pubblico a conoscere tutte le attività specifiche svolte dai Carabinieri Forestali per la salvaguardia degli animali selvatici e del loro habitat. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia ha predisposto due giornate speciali di educazione ed interpretazione naturalistica all’interno della R.N.O. MaB Unesco Montedimezzo (Vastogirardi – IS), dedicate al mondo degli animali selvatici. In entrambe le occasioni si è registrato un notevole afflusso di visitatori ed in particolare la giornata del 22 maggio ha visto la partecipazione di 300 alunni, provenienti da Istituti Scolastici del Molise e regioni limitrofe che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo alle visite guidate, dirette dal personale di questo Reparto, lungo i sentieri della Riserva, al museo naturalistico e ai recinti faunistici. Durante la giornata sono state consegnate piante forestali, messe gratuitamente a disposizione dai vivai gestiti dall’ARSARP Molise mettendone alcune a dimora simbolicamente a sostegno della biodiversità ed il ruolo centrale degli ecosistemi forestali. La giornata si è conclusa condividendo l’emozione della liberazione di un Gheppio, uno dei tanti rapaci feriti che vengono curati e riabilitati dal personale carabinieri forestale presso le nostre strutture.