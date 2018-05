Io promuovo il mio paese, ecco vincitori

, 23 MAG - L'Istituto comprensivo 'Molise Altissimo' di Carovilli (Isernia) e la primaria paritaria 'Campolieti' di Termoli sono i vincitori ex aequo, sezione manifesti, della 3/a edizione del concorso "Io promuovo il mio paese" indetto dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Al secondo posto ancora 'Molise Altissimo', plesso di Capracotta (Isernia), al terzo posto altro ex aequo: terzo circolo 'Giovanni Paolo II' di Termoli (quinte D e C) e il Comprensivo di Campomarino (Campobasso), quinta C. Premio speciale all'istituto di Campodipietra (Campobasso), plesso di Toro (Campobasso), classi terza, quarta e quinta, e all'Istituto Omnicomprensivo di Trivento (Campobasso), plesso di Roccavivara (Isernia), prima, seconda e terza. Per la sezione video, scuole secondarie di primo grado, ha vinto la prima media del 'Molise Altissimo'. Secondo posto ex aequo per la scuola di Casacalenda (Campobasso), seconda A, e Istituto comprensivo di San Martino in Pensilis (Campobasso), classe terza A. Ex aequo anche per il 'bronzo', assegnato al plesso di Portocannone (Campobasso) della scuola di San Martino in Pensilis, classi terza A e terza B e alla classe terza A del plesso di Ururi (Campobasso) dell'Istituto di San Martino in Pensilis. Premio speciale, sempre per i video, all'Omnicomprensivo di Trivento (Campobasso). Per la sezione video, scuola secondaria di secondo grado, hanno vinto l'Istituto Ipsia di Montenero di Bisaccia (Campobasso), classe quinta A, e l'Ipseoa Alberghiero di Termoli, classe quarta C. Quattordici le scuole partecipanti e 33 gli elaborati pervenuti. La cerimonia di premiazione si terrà il 30 maggio prossimo, alle 10, nell'auditorium del Liceo artistico "Benito Jacovitti". L'iniziativa, presentata anche alla Borsa internazionale del turismo di Milano, "vuole lanciare un importante messaggio - commenta il Commissario straordinario dell'Aast, Remo Di Giandomenico - all'insegna della promozione turistica effettuata attraverso le idee e l'inventiva dei ragazzi". (ANSA).