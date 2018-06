Castelpetroso - Campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dal comune tesa alla diffusione di una nuova cultura di cittadinanza attiva. VIDEO

Castelpetroso - Campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dal comune tesa alla diffusione di una nuova cultura di cittadinanza attiva. Il Comune di Castelpetroso è lietissimo di presentare il videoclip "Fai la differenziata", parodia di” Una vita in Vacanza”, realizzato da Agostino Arcaro in collaborazione con l'amministrazione comunale. Tramite un testo fresco, orecchiabile e ricco di consigli e grazie all’appoggio della piattaforma web, che speriamo possa trasformare “Fai la Differenziata” in un piccolo tormentone, l’iniziativa mira a diffondere una nuova cultura di cittadinanza attiva e partecipativa, all’insegna del rispetto dell’ambiente e del territorio. Si è deciso di optare per la realizzazione di un video, in quanto strumento di comunicazione efficace, versatile e vicino ai giovani. Ci auguriamo che questa scelta permetta di avvicinare ragazzi e ragazze a un tema complesso come quello della gestione dei rifiuti, comunicando quanto il contributo dei singoli sia fondamentale per la creazione di un ambiente sostenibile. Questo è il primo step di un percorso più ampio che prevede anche la pubblicazione di un opuscolo informativo che aiuterà la popolazione a familiarizzare con il progetto di raccolta differenziata. Il Comune ringrazia quanti hanno partecipato alla realizzazione del progetto e, in particolare, il comune di Carpinone e tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che hanno preso parte alle scene del video. Un ringraziamento particolare va ad Agostino Arcaro, sceneggiatore e regista del video.