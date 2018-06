Agnone, aiuole choc e luogo per deiezioni canine

Il corso di Agnone è veramente un bel posto che concilia le passeggiate e vi si trascorre volentieri del tempo libero Molti sono i comuni che si adoperano per abbellire le rotatorie, le aiole, gli spazi pubblici con interventi mirati e con fiori e verde.

Invece si osserva che le aiuole che circondano gli alberi lungo il corso di Agnone sono infestate da erbacce alte e l'inciviltà di alcuni le rende dei veri cestini per rifiuti di ogni genere e meta preferita delle deiezioni canine di cui nessuno si preoccupa per la rimozione.La bellezza dei luoghi non è solo un problema di decoro ambientale, ma e' uno degli indici di qualità della vita e aiuta chi ci vive ad essere più felice.