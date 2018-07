Sale del castello dei duchi d’Alessandro di Pescolanciano aperte ai turisti sabato 28 luglio

Anche quest’anno l’arrivo del Treno Storico Carpinone – Sulmona in occasione del compleanno del locale birrificio artigianale, il castello dei duchi d’Alessandro di Pescolanciano sarà aperto per accogliere turisti e viaggiastori

Le sale del castello ospitano a partire dal 25 Luglio e fino al 26 Agosto la mostra dell'artista inglese Brian Collier e, in maniera permanente, la mostra dei Cento Castelli più Belli D'Italia arricchita da cimeli medievali e materiale della famiglia d'Alessandro che rimandano al suggestivo periodo delle crociate.

Quest’anno i turisti, oltre alla visita guidata del castello, potranno assistere ad una piccola rievocazione che prende spunto dalla partenza per la terza crociata (1187 – 1192) di circa 300 normanni, tra cui vi era Guidone d’Alessandro.

I normanni partiti per volere di re Guglielmo il Buono dal porto di Salerno e arrivati in Terrasanta un anno prima dell’esercito di Riccardo Cuor di Leone, trovarono davanti ai loro occhi una situazione disperata, visto che solo Tiro resisteva ancora all’assedio del sultano Saladino.

Dopo la strenua resistenza dei cristiani, Saladino decise di levare l’assedio di Tiro, ma i normanni che si erano battuti con gli altri crociati vennero comunque decimati.

Il visitatore che verrà sabato 28 luglio al castello d’Alessandro di Pescolanciano potrà essere per un momento un cavaliere o un pellegrino di ritorno dalla crociata e incontrerà le figlie di Guidone in cerca, tra i visitatori, di notizie sul padre: purtroppo per loro, dovranno trascorrere 10 anni prima di poter riabbracciare il loro caro, divenuto nel frattempo cavaliere templare e rimasto, dopo la crociata, a guardia del sacro sepolcro.

Una visita, insomma, ove passato e presente si confonderanno per un attimo, accompagnati dagli spiriti degli antichi avi dei d’Alessandro e dagli ultimi discendenti della casata.

Rievocazioni e visite del castello si terranno dalle 17,30 alle 20,30: è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni telefonare al n. 3316195078 (associazione Intramontes).