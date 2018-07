A Bojano focus sul territorio per uno sviluppo sostenibile

Domenica 5 agosto 2018, dalle ore 18, al Palazzo Colagrosso di Bojano (CB) focus sul territorio per lo sviluppo sostenibile tra tradizione, innovazione, biodiversità e riscoperta della storia e cultura agricola locale. L’iniziativa, nell’ambito del Festival Internazionale Cerealia, abbraccia tradizioni e culture del Mediterraneo, valorizzando le eccellenze dei territori regionali anche in Molise.

Prospettive Mediterranee e Music Theatre International, associazioni aderenti alla Rete del Festival Cerealia, organizzano l’evento con il patrocinio della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo (RIDE-APS), della Rete Italiana Fondazione Anna Lindh, dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR), del programma Italia Culture Mediterraneo del MAECI e dell’Anno del Cibo Italiano 2018 del MiBACT, e del Comune di Bojano, che collabora all’organizzazione. Sponsor dell’evento le aziende Zara Cereali e Deian sementi.

Il programma prevede alle 18 l’incontro “Patrimonio culturale ed agrario: sfide e nuovi equilibri tra identità del territorio, ambiente ed economia”. Tra gli interventi: Enrico Granara, Min.pl. Coord. Euro-Mediterranean Multilateral Activities, Dir. General for Political and Security Affairs – MAECI; Paola Sarcina, Direttore artistico e project manager Cerealia Festival; Lucio Fumagalli, Segretario Generale Insor; Giuseppe Nocca, agronomo e storico dell’alimentazione; Davide Bonagurio, Project Manager e consulente in Politiche UE, già Policy Officer Commissione Europea; Gianluca Zara, titolare di Zara Cereali; Michela Zanarella, Presidente RIDE-APS. Modera Enrico Molinaro, Presidente Prospettive Mediterranee, Segretario Generale RIDE-APS.

Alle ore 20, nel parco comunale alle spalle di Palazzo Colagrosso, sarà presentato lo spettacolo rinascimentale “A tavola con Cristoforo da Messisbugo” con Gherardo Dino Ruggiero (Cristoforo da Messisbugo), Paola Sarcina (Auretta) e Federica Pinna (in arte Fiammetta).

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Il Festival Cerealia 2018 è stato inserito nel calendario istituzionale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale promosso dal MiBACT, ed in quello del programma Italia, Culture, Mediterraneo promosso dalla DGSP del MAECI; premio EFFE LABEL quale Festival Europeo di Eccellenza (2017/2018) e Medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella.

www.cerealiafestival.org