Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione organizzata nei comuni di Trivento, Salcito e Pietracupa.

Comincia domani mattina (3 agosto) a Trivento la seconda edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo” nei comuni di Trivento, Salcito e Pietracupa.

Alle 10.30, in piazza Cattedrale, dopo la presentazione del festival del direttore artistico Antonio Seibusi e i saluti dei sindaci di Trivento, Salcito e Pietracupa e di S. E. Mons. Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Trivento, si terrà un incontro pubblico sulle aree interne a cui sono stati invitati a partecipare Donato Toma (Presidente Regione Molise), Catiuscia Marini (Presidente Regione Umbria), Nicola Zingaretti (Presidente Regione Lazio), Luciano D’Alfonso (Presidente Regione Abruzzo), Micaela Fanelli (Consigliera Regione Molise) e Davide Marino (Università del Molise). Sono previsti in collegamento telefonico anche gli interventi di Fabrizio Barca (Forum Aree Interne) e del poeta Franco Arminio. Saranno inoltre presenti Giovanni Germano, (Cammina, Molise!) e Federico Pommier (Molise Cinema). Coordina il giornalista Giovanni Mancinone.

Alle 12.30, presso Casa Florio, inaugurazione della mostra fotografica “Niente di nuovo sul fronte orientale”. Foto dall’Afghanistan, dall’Iran e dal Pakistan del fotografo e artista umbro Graziano Marini, curata da “Il Molise di Mezzo”.

Nel pomeriggio il festival si sposterà alla “Morgia Pietravalle” di Salcito dove alle 16.30 è prevista una passeggiata naturalistica guidata da Nicola Petrella e un Walk-about con Carlo Infante.

Alle 19:00 l’attore Gianni De Lellis, nella suggestiva cornice della “morgia”, presenterà “La disperazione dell’Uomo solo”. Monologo dall’Aiace di Sofocle.

Alle 22:00 a Salcito concerto di Flò e Damadakà.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che fu inserita dal Corriere della Sera tra i festival estivi da non perdere, parte la seconda edizione che si presenta ancora più ricca ed anche più lunga, quattro i giorni.

Arte, musica, teatro, mostre e dibattiti per riportare al centro dell’attenzione le aree interne della nostra regione.

A promuovere la manifestazione, ideata e diretta dall’architetto Antonio Seibusi, è l’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”.

Nei quattro giorni del festival, in cui si parlerà di Territori, Frontiere, Memorie e Paesi, interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, giornalisti e politici.

LA MANIFESTAZIONE

“Rocciamorgia” è una manifestazione promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà nei territori dei comuni di Salcito, Pietracupa e Trivento (CB) il 03-04-05-06 agosto 2018, durante la quale i luoghi saranno protagonisti e attrazione di momenti di espressione artistica e riflessione scientifica, politica e sociale. L’evento è patrocinato dai tre Comuni, dal Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ArIA) dell’Università del Molise, l’Ordine dei geologi del Molise, e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. L’idea è quella di partire proprio dalla geografia, geologia e orografia dei luoghi. Per questo motivo è stato scelto il riferimento alla “morgia”. Le morge sono spuntoni di roccia emersi dalle formazioni sedimentarie di cui questa parte del territorio è costituito. Si possono ammirare e sono facilmente riconoscibili tra le valli e le colline. Morgia è luogo e metafora, in quanto “roccia”, ed è riconoscimento geografico ben preciso di queste campagne. Rappresenta dunque l’ancoraggio solido della cultura e dell’identità di questi luoghi, legata alla terra e ai suoi doni, ma anche roccia salda e imponente che può essere osservata e avvistata da diverse parti delle colline che la circondano e che dona riconoscibilità e distinguibilità al territorio. È simbolo quindi di solidità di valori ambientali e di stabilità e forza sociale da anelare e raggiungere.

OBIETTIVI

La manifestazione intende dunque mostrare e rafforzare l’identità locale portando alla luce la sua cultura attraverso il linguaggio artistico, culturale e politico, raccolto anche da voci esterne ad essa, ma capaci di ancorarsi alle voci locali, in un’unica voce che è quella delle comunità e dei territori che vivono i luoghi di mezzo. Protagonista sarà l’espressione artistica nelle diverse discipline di arte: arti figurative, performance musicali, recitazioni, poesia e racconti. L’intento è quello di dar consapevolezza di questi luoghi a chi li abita, e farli conoscere, attraverso il richiamo delle arti e della cultura, a chi verrà per partecipare alla manifestazione. L'obiettivo è di valorizzare le risorse interne e portare in Molise forze esterne che stimolino le energie migliori del territorio attraverso momenti di riflessione, di cultura e performance artistiche. Le finalità del progetto sono l’approfondimento e l’analisi scientifica e sociale per il rilancio culturale, turistico ed economico dei territori e lo stimolo alla consapevolezza dell’identità locale di aree interne e piccole comunità. Sono previsti momenti di promozione delle produzioni locali.

COLLABORAZIONI

Regione Molise

Comune di Salcito

Comune di Pietracupa

Comune di Trivento

Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – ArIA – Università del Molise

Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Roma Tre

Ordine dei Geologi della Regione Molise

Ordine Dottori Agronomi e Forestali del Molise

Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso

Centro studi Storici e Sociali V. Fusco Campobasso

Molise Cinema

Cammina, Molise!

Confederazione Italiana Coltivatori

Turismo Verde

Feder Trek

Direzione artistica

Antonio Seibusi (arch.seibusi@gmail.com)

Per informazioni:

molisedimezzo@gmail.com

3286289456 (Antonio)

3665721179 (Fridanna)

Comitato scientifico

Adelelmo Ruggeri

Angelo Ferracuti

Antonio Mancinella

Fridanna Maricchiolo (fridanna.maricchiolo@uniroma3.it)

Davide Marino (dmarino@unimol.it)

www.ilmolisedimezzo.wixsite.com/imdm/rocciamorgia