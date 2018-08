Raccolta differenziata, il sindaco consegna al presidente della Pro Loco le tessere per le casette informatizzate

Il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio ha consegnato le tessere magnetiche per l'accesso alle casette informatizzate per la raccolta differenziata al presidente Pro Loco, Giuseppe Marinelli. . Le tessere sono disponibili per i non iscritti al ruolo Tari del comune di Agnone presso la Pro Loco in Corso Vittorio Emanuele 78,presso il comune e presso il punto informativo in piazza Unità d'Italia per i turisti mordi e fuggi e camperisti previa esibizione di un documento di riconoscimento e deposito cauzionale di euro 5. Mentre i possessori di prima e seconda casa potranno utilizzare la propria tessera sanitaria/codice fiscale.