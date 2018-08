Fauna Selvatica, Di Lucente: occorre un tavolo di confronto tra Corpo Forestale e Carabinieri

Vastogirardi riserva MAB di Montedimezzo 17 Agosto 2017 convegno "Gestione degli Animali D'Affezione durante le vacanze. Tutela della fauna selvatica in difficoltà". E' questo il titolo del Convegno tenutosi a Vastogirardi nella sala Convegni della riserva MAB di Montedimezzo organizzato dal gruppo consiliare di opposizione "Rinnovamento" di San Pietro Avellana.

Dopo i saluti inziali della Vicesindaca Lucia Masciotra oltre al dirigente veterinario Claudio Di Ludovico e al medico veterinario Sara Gianciotta, sono interventi importanti e diverse autorità regionali:il consigliere regionale Andrea Di Lucente, Giuseppe Fanelli il capitano Carabinieri Forestali, Luviano Sammarone comandante dell'Ufficio Territoriale dei Carabinieri per la Biodiversità.

Era previsto anche l'intervento del Presidente della Regione Molise Donato Toma annullato poi per i suoi impegni causa l'emergenza terremoto in Molise. Il dibattito sulle condizioni degli animali da affezione è stato solo la fase iniziale del dibattimento spostatosi poi su temi più propriamente inerenti i compiti della riserva e gli interventi di salvataggio e cura della fauna selvatica di questo territorio, per poi avanzare nuove proposte immediatamente condivise dal consigliere regionale

Andrea Di Lucente, il quale si è impegnato a formare un tavolo di lavoro insieme ai vertici del Comando Corpo Forestale e Carabinieri per dotare la riserva di strumenti e condizioni ancora migliori atti a far diventare la struttura uno dei centri più importanti di recupero e conservazione della fauna dell'Appennino centrale. Una importante e riuscita iniziativa quella organizzata dal gruppo consiliare di opposizione "Rinnovamento" di San Pietro Avellana che ha visto una grande partecipazione di pubblico e appassionati oltre che operatori del settore. A fine convegno anche un momento conviviale con l'ottimo pranzo offerto dagli organizzatori nella splendida cornice delle strutture della riserva MAB di Montedimezzo.