Poggio Sannita, da oggi aperta la nuova "Farmacia dei Servizi"

INAUGURAZIONE DELLA “FARMACIA DEI SERVIZI” Lunedì 3 settembre 2018 Presente a Poggio Sannita dal lontano 1976, la farmacia del dr. Giuseppe Orlando, Sindaco del paese, si rinnova e in società con la dr.ssa Giovanna Bartolomeo, anche lei poggese, da lunedì 3 settembre ha aperto al pubblico nei nuovi locali di corso Umberto I°, benedetti per l’occasione dal parroco di Poggio don Paolo Del Papa.

Nuovo anche il nome, semplice ed eloquente “Farmacia dei Servizi”, che oltre alle tradizionali attività di base, offrirà al pubblico nuovi servizi e prestazioni al passo con i tempi. Dotata di laboratorio Galenico, per preparazioni officinali, magistrali e fitoterapiche; servizio CUP; consegna domiciliare; cabina servizi dotata di MOC, spirometro, ECG+Holter. Avrà, inoltre, un minilaboratorio analisi di prima istanza, defibrillatore e un dermatoscopio.

La “Farmacia dei Servizi”, é anche la sfida lanciata dai Presidenti di Federfarma, tra i quali il dr. Orlando, e la Regione Molise per garantire un primo soccorso ai cittadini bisognosi, in contatto con la piattaforma del “118”. Coniugando, da un lato, la competenza, serietà, cordialità e un profondo legame al paese del dr. Pino Orlando (…farmacus per antonomasia) maturati in 42 anni di esperienza, nel corso dei quali si è avvalso della preziosa e costante collaborazione di sua moglie, la compianta dr.ssa Maria Antonietta Bottaro; dall’altro, le spiccate capacità professionali e di innovazione tecnologica, affabilità e simpatia della dr.ssa Giovanna Bartolomeo, già da qualche tempo operante nella farmacia.

Tutto ciò - tengono a precisare i due colleghi farmacisti - nell’ottica di una significativa e sentita presenza nel tessuto sociale ed in considerazione delle mutate esigenze di una popolazione poggese che dagli anni ’70 è divenuta sempre più longeva, con una particolare attenzione, quindi, da dedicare alle esigenze della terza età. L’intera comunità - in larga parte presente all’inaugurazione ed al successivo momento conviviale - saluta con soddisfazione e molte speranze l’avvio di questa rinnovata attività, assolutamente fondamentale

La “Farmacia dei Servizi” è vista come un’iniezione di fiducia che insieme ad altri servizi essenziali a cominciare dalle scuole, l’ufficio postale, altre attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e professionali (…ancora) presenti sul territorio, costituiscono l’ultimo baluardo per contrastare lo spopolamento e garantire un minimo di vivibilità a piccole realtà come Poggio Sannita.

Poggio Sannita, 3 settembre 2018