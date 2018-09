Trivento, tra le band musicali locali arrivano i senza guinzaglio: la loro non è solo musica ma anche scherzo

Come ormai noto a tutto il pubblico giovanile, e non solo giovanile, i Senza Guinzaglio è un gruppo musicale composto da quattro giovanissimi di Trivento: Enrico Pavone detto Vaga, Francesco Ciafardini detto Branco, Francesco Marzini dello Moic e Luigi Ciafardini detto Konga con la musica nel sangue, che ha inciso già tanti brani musicali fatti girare tramite il sito web. Ad essi vanno aggiunti anche gli strumentisti : Antonino Scarano, che suona la chitarra, Domenico del Castello, che suona la batteria e Lorenzo Gasbarro, che suona il basso.

Questa volta, però, i componenti non si sono limitati solo ad incidere un nuovo brano, ma hanno ideato anche un scherzo ad uno di loro, Luigi Ciafardini, in arte Konga , il quale aveva lasciato Trivento in direzione Roma per motivi di studio per seguire i corsi di ingegneria dell’Università La Sapienza. Da questa assenza forzata è nata l’idea degli altri tre componenti di fargli una gradita sorpresa, che è consistita nel creare una sua sagoma di catone di dimensioni reali, da poter inserire al suo posto durante le scene del video musicale. Grazie ai tanti collaboratori, che si sono resi disponibili a partecipare al videoclip, il cartonato, che rappresentava Luigi, è stato portato in giro prima per Trivento per giungere successivamente a Campobasso e Termoli. Tutto ciò è stato documentato sui social e naturalmente tenuto nascosto all’ignaro Konga. I fans dei senza Guinzaglio hanno seguito con interesse tutta l’iniziativa e contribuito alla riuscita della sorpresa, non solo tenendo il gioco, senza dire nulla, ma facendo partire un Hashtang intitolato “ Kongachetiserperso” che è già un vero tormentone, pubblicizzato anche dalla TV locali. Solo a video pubblicato il futuro ingegnere ha scoperto tutto e la sua sorpresa e meraviglia alla visione del filmato sono state prontamente da un compagno di università agli altri componenti del gruppo.

Il video, che con molta ironia, racconta tutta la vicenda e ripercorre i vari inconvenienti accaduti durante le riprese, non ultimo quello delguasto del furgoncino T3 lungo la strada Trignina, non è altro che il risultato vincente di una canzone, allegra, spensierata e giovanile che coinvolge gli ascoltatori e proietta l’intero gruppo verso altri successi. Il video per chi non lo ha ancora visto è disponibile su Youtube digitando “ Senza Guinzaglio-NADA MAS”.