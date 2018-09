Chiusura viadotto Sente, Cerella sospende linea Agnone -Castiglione.FILT CGIL: scelta aziendale sbagliata e costosa

Il ponte Sente che collega Agnone e Castiglione Messer Marino per concreto rischio crollo è stato finalmente chiuso seppur in ritardo rispetto alle esigenze d'urgenza. Infatti la notizia del rischio crollo è apparsa sui social già la scorsa settimana, ma la chiusura è stata rinviata alla settimana successiva. Il buon Dio ha voluto che fortunatamente nei giorni intercorsi dall'annuncio della notizia alla sua chiusura non ci sia stata alcuna tragedia annunciata.

Per Sallese Paolo sindacalista FILT CGIL, i provvedimenti tardivi denotano una superficialità ed una inadeguatezza delle istituzioni locali che rispecchia quanto si verifica ai più alti livelli nazionali.

Tale chiusura ha inevitabilmente generato ripercussioni alla viabilità ed ai collegamenti in zone in cui già non mancavano problemi. A pagare pegno anche il trasporto pubblico locale, è nello specifico il collegamento di TPL a contribuzione regionale abruzzese, gestito dalla ditta Autoservizi Cerella per Pescara e Chieti.

La chiusura del Sente ha imposto di dover scegliere se mantenere il collegamento con l'area metropolitana in favore dei cittadini molisani di Agnone o di quelli abruzzesi di Castiglione M. M.

La scelta aziendale ha visto incomprensibilmente prevalere gli interessi dei molisani, rispetto i quali lo dico per evitare strumentalizzazioni, questo sindacato non ha alcuna preclusione o discriminazione, ma si limita ad osservare che a garantire la contribuzione pubblica é la Regione Abruzzo, quindi i cittadini abruzzesi.

Il sindacalista chiede rivolgendosi al CDA di Cerella il perché di questa scelta, e se non si potesse fare diversamente. Per la FILT CGIL la soluzione più logica, anche in termini di risparmio visto il periodo di grave difficoltà economica che tiene in fibrillazione i lavoratori causa la difficoltà di ricevere gli stipendi, sarebbe stato l'arretramento del capolinea di partenza proprio a Castiglione M. M., visto che i km percorsi in più partendo da Agnone sono a carico dell'azienda ovvero dei lavoratori. La FILT CGIL, rende noto, di essere come sempre disponibile al confronto costruttivo ed utile con l'azienda per l'individuazione di soluzioni che coniughino efficientemento e risparmio.