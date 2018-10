Ospitalità, medaglia d'oro per l'Abruzzo campione di turismo

In occasione della prima giornata del TTG Travel Experience 2018 di Rimini, la più grande fiera italiana del turismo B2B, mercoledì 10 ottobre si è tenuta presso l’Italy Arena la terza edizione del Premio Italia Destinazione Digitale che ha visto trionfare l’Abruzzo in qualità di ”Regione più accogliente d’Italia”, in gara con le regioni italiane che nell’ultimo anno hanno registrato le migliori performance di reputazione online.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito da Travel Appeal, startup specializzata in Data Science e Intelligenza Artificiale al servizio della Travel Industry, in base all’analisi di oltre 13 milioni di recensioni online pubblicate su canali come TripAdvisor, Booking.com, Google, Expedia, Hotels.com, Facebook, Airbnb, Homeaway e Wimdu.

Negli ultimi anni la reputazione digitale è difatti divenuta un elemento chiave nei processi di promozione del territorio e rappresenta un’importante opportunità di business per definire le strategie di successo di una destinazione turistica. Il giudizio degli ospiti è un dato fondamentale per influenzare le scelte dei turisti che, maggiormente connessi e digitalizzati, si affidano al web per scegliere la prossima meta delle vacanze e le strutture ricettive in cui alloggiare.

Nell’ultimo anno le recensioni pubblicate dagli ospiti relative alla propria esperienza di soggiorno in Italia sono cresciute del 15%, tendenza trainata in particolar modo dal settore degli appartamenti e affitti a breve termine (+20%). Con un sentiment positivo in crescita rispetto al 2017 e attestato all’86,4%, il Bel Paese risulta sempre più amato e apprezzato dai turisti stranieri, specialmente dai tedeschi che si confermano i primi recensori e il principale mercato di provenienza estera in Abruzzo e in Italia.

Travel Appeal ha inoltre presentato DestinazioneDigitale.it, l’osservatorio permanente dedicato al turismo digitale in Italia che, grazie al contributo di importanti player di settore, presenta una nuova interfaccia e un portale dedicato a ricerche mirate relative a destinazioni in generale e all’offerta ricettiva di una città specifica.