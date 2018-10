Festa del vento ai prati del Monte Forte a Capracotta

Oggi 14 ottobre a partire dalle 9.30, al parco eolico di Monteforte, è in corso la prima festa del vento, organizzata dal Comune e dalla Pro-Loco con il supporto di Engie, la società che gestisce il parco eolico.

La festa e' iniziata con il volo degli aquiloni e con la possibilità di provare l’ebrezza di un volo in parapendio, grazie alla collaborazione dell’Aero Club “I Picchi”.

L’appuntamento, fissato in un primo momento per domenica scorsa, 7 ottobre, era stato rinviato a causa del maltempo.

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione cosi commenta:



"E’ la prima volta che organizziamo una manifestazione del genere, che nasce all’insegna del divertimento per i bambini, ma che vuole essere anche un messaggio a favore dell’ecosostenibilità del nostro territorio. Il parco eolico è l'esempio di come gli svantaggi e i vincoli possano trasformarsi in occasioni di sviluppo. Il vento, infatti, che è sempre stato nostro nemico, da alcuni, grazie al parco eolico, sta dando una mano importante al bilancio comunale e, quindi, alla nostra comunità. Venite a Capracotta domenica prossima, dove i prati di Monte Forte faranno da sfondo a questa prima Festa del Vento."