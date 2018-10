E’ molisano l’inventore della macchina per la pasta

Da Ripalimosani (CB) agli Stati Uniti: nasce dall’ingegno di un Molisano la macchina per fare la pasta in casa.

Quando si devono affrontare le avversità della vita, quando si devono fare i conti giorno dopo giorno con la povertà, l’ingegno umano trova sempre delle risorse inaspettate che a volte superano anche l’immaginazione. Un quadro, questo, molto comune alla fine del 1800 in Italia e che ha spinto numerosi nostri connazionali a lasciare i propri paesi d’origine per cercare una speranza in America.... continua QUI