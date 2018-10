Agnone, i bambini della primaria "San Marco" tornano a scuola al loro paese: il saluto dei bambini e genitori di Poggio Sannita

Noi, le mamme ed i papà degli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia “M.A. Bottaro” di Poggio Sannita, assieme ai nostri bambini, abbracciamo e salutiamo, tutti i bambini della Primaria “San Marco” di Agnone, che sono stati graditissimi ospiti nella nostra scuola e che oggi terminano la trasferta poggese. Con loro salutiamo le famiglie, le insegnanti ed il personale.

Carissimi, splendidi bambini,

ci auguriamo che questi 40 giorni di trasferimento a Poggio siano stati gradevoli. Ci dispiace salutarvi così presto, ci avete fatto compagnia per così poco tempo…!!! “Solo” in questo avvio di anno, mentre avremmo preferito tenervi con noi per l’intera durata dell’A.S. Sappiamo ovviamente come, per molte ragioni, ciò non fosse auspicabile e che è giusto così, che torniate diligentemente a scuola ad Agnone. Ci sembra già di sentire la vostra mancanza, perché avete riempito e colorato non solo la nostra bellissima scuola, ma anche e sopratutto i nostri cuori.

Certamente, fra voi e i nostri bambini, non mancheranno occasioni di incontro ma questi giorni trascorsi insieme qui, anche superando qualche iniziale difficoltà, resteranno, …lasciatecelo dire, indimenticabili!

Vi auguriamo un proseguimento di anno scolastico, ricco di bei voti e soddisfazioni ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, ciao a tutti.