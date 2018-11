Lutto per la cultura altomolisana, muore la scrittrice Maria Delli Quadri

Apprendere la notizia della morte di Maria Delli Quadri è stato un vero dolore. L'avevamo conosciuta su un gruppo fb agnonese. Donna di grande cultura,precisa, puntuale, generosa, acuta osservatrice e mirabile scrittrice. Docente di lettere in pensione, si dilettava con la scrittura. I suoi racconti narrano delle nostre tradizioni, della cultura del nostro territorio, degli usi, costumi. Sempre elegante, arguta, ha arrichito il nostro sapere con la sua scrittura volutamente semplice e accessibile a tutti ma con elevati contenuti morali, etici che di volta in volta commuovono, divertono, inducono a riflessioni profonde. Era molto seguita, stimata e apprezzata dai meno giovani e dai giovani di Agnone dove lei era nata, di Capracotta dove risiedeva e conosciuta in tutti i paesi altomolisani, ma i suoi racconti hanno travalicato i confini regionali. Sentite condoglianze a tutta la famiglia, ai figli, al marito alle sorelle

Il commuovente ricordo di Nunzia Zarlenga:

"Bella ed elegante anche nel momento estremo. Ciao Maria, ciao Amica, ciao Regina delle parole e delle emozioni, te le sei portate via tutte lasciandoci smarriti. E' stato un bel dono conoscerti,un onore ed è con lo stesso affetto e gratitudine che conserverò il tuo ricordo. Ciao SIGNORA Maria".

Maria che la terra ti sia lieve!

