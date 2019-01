Parco d'Abruzzo, nel 2018 11 cuccioli. Ente 'tutelare femmine adulte'

Sono 11 i cuccioli di orso marsicano contati nel 2018 nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, nati da almeno 4 femmine. E' il risultato del monitoraggio intensivo svolto da aprile. Il monitoraggio è attuato combinando sessioni di osservazione in simultanea e mirate, alle quali si aggiungono osservazioni casuali poi verificate e dati raccolti attraverso foto-trappole. Attraverso criteri spazio-temporali per eliminare i doppi conteggi è stato possibile distinguere 4 unità familiari nel Parco: 3 femmine con 3 cuccioli e una femmina con 2 cuccioli. Le femmine si riproducono ogni 3 o 4 anni e non più della metà dei nati sopravvive al primo anno.

Nonostante la popolazione sia numericamente ridotta, la sua densità (3-4 orsi ogni 100 km quadri) è una tra le maggiori osservate. Poiché in caso di morte di una femmina adulta servono oltre 12 anni affinché un cucciolo femmina possa prenderne il posto, il Parco evidenzia la necessità di azzerare i casi di mortalità causati direttamente o indirettamente dall'uomo.