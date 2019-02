Toma a Agnone per incontro con operatori dei settori del turismo rurale, micro-recettività, albergo diffuso

Intervento del Presidente Toma- Foto e video Gianrico Pacelli

Dalle ore 18 , è in corso presso la sede della Comunità Montana Alto Molise, un incontro pubblico sul bando " Completamento funzionale sistema albergo diffuso e micro.recettività" La sala gremita, grande partecipazione di imprendtori locali e altomolisani del settore turistico rurale,dell'albergo diffuso, case , appartamenti, affitta camere Presente il presidente regione Molise Donato Toma, l'assessore Vincenzo Cotugno, il commissario liquidatore comunità montana Pompilio Sciulli, la vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio, gli assessori Melloni, Amicarelli, Scampamorte.

A fine anno è stato pubblicato l’avviso pubblico riguardante i soggetti privati, con sedici milioni di euro che andranno a beneficio dei sistemi di Albergo Diffuso e Turismo Rurale, ai quali si aggiunge la micro ricettività rappresentata da case e e appartamenti per le vacanze e dagli affittacamere. La misura riguarda tanto le nuove che le vecchie attività ricettive e tutte quelle imprese che intendano attivare, riattivare oppure ampliare la loro offerta. L’intervento minimo richiesto per accedere al finanziamento è pari a 50 mila euro e gli interventi ammissibili sono quelli che riguardano l’acquisto di immobili, le progettazioni ingegneristiche, le opere murarie per la ristrutturazione, gli impianti e i macchinari. L’importo massimo finanziabile da parte della Regione è pari al 75% dell’investimento generale e, in ogni caso, non potrà superare i 100 mila euro complessivi. I termini per la presentazione delle domanda di accesso alle agevolazioni previste decorre dalle ore otto del prossimo 15 gennaio e terminerà alla stessa ora del quindici marzo.