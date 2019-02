Agnone Santa Lucia oasi naturale, ridotta a discarica a cielo aperto.

Ci segnalano con foto il degrado in cui oramai versa uno dei luoghi più belli del territorio altomolisano. Una vera oasi naturale in località di Santa Lucia, nei pressi del fiume Verrino, luogo ameno, meta di passeggiate, amato dai pescatori di fiume e preziosa e godibile cornice per i pic nic delle famiglie, ridotta a discarica a cielo aperto. Rabbia e tristezza animano gli appassionati della natura della flora e della fauna selvatica. Luoghi che andrebbero preservati , protetti l'inciviltà e l'incuria trasformano in immondezzai.