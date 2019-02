Abruzzo. Hai mai visitato la Cripta di San Giovanni in Venere con affreschi del Duecento?

San Giovanni in Venere è certamente uno dei luoghi da visitare durante una vacanza nella zona sud dell’Abruzzo. L’Abbazia si staglia su di un promontorio da cui puoi ammirare i campi coltivati circostanti e avere una visuale a 180° sul tratto di mare, sempre più conosciuto come Costa dei Trabocchi. Viene chiamato “in Venere” quasi sicuramente a causa di un preesistente tempio romano dedicato alla dea Venere di cui però non resta alcuna traccia ai giorni nostri.

Leggi articolo QUI