Prato Gentile si infiamma per la Ciaspolata al chiaro di luna: appuntamento sabato 2 marzo

Prato Gentile: Sabato 2 Marzo 'Ciaspolata Al Chiaro di Luna' La Ciaspolata al Chiaro di Luna si terrà nuovamente Sabato 2 marzo. Sempre sulla neve dell’incantevole scenario di Prato gentile a 1600 metri di quota, senza dubbio uno dei posti più belli per lo sci di fondo per il centro sud che sa regalare all’escursionista attento emozioni indimenticabili.

Sarà una camminata tranquilla, di circa due ore e con piccoli dislivelli, adatta anche a chi non ha mai provato le racchette da neve.

Alla luce delle stelle cammineremo sulla neve con le ciaspole ai piedi, le nostre guide vi accompagneranno alla scoperta degli angoli più belli di queste montagne e nei posti più caratteristici delle piste di sci nordico.

Ore 18:00 Ritrovo e escrizione

Ore 18,30 Partenza

Ore 20,30 Rientro e cena in Baita con degustazione di prodotti del territorio, polenta, tagliere di salumi, tagliere di formaggi e Vin Brulè.

Costo 25 € a persona, comprensivo di iscrizione, fornitura ciaspole e bastoncini e cena in baita.

COSA PORTARE: per una gita con le ciaspole sono necessari giacca e, possibilmente, sovrapantaloni impermeabili, un pile o maglione in lana, una maglietta intima in materiale tecnico (che asciuga velocemente), calzettoni e scarponi da trekking, berretto e guanti caldi. Consigliamo anche un paio di ghette (che impediscono alla neve fresca di entrare negli scarponi).

Vi Aspettiamo Sabato 2 marzo.