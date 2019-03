Aperte le iscrizioni per la partecipazione allo scavo archeologico 2019 di Pietrabbondante

CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI 2019

Partecipa allo scavo di Pietrabbondante

Sono aperte le iscrizioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, per la partecipazione allo scavo archeologico di Pietrabbondante (Isernia).

Gli interessati possono fare domanda compilando il modulo sottostante, da restituire in formato PDF entro il 30 aprile 2019, indicando nell’oggetto il proprio cognome e ‘Scavo 2019’, ai seguenti recapiti:

adrianolaregina@gmail.com; palmadamico@hotmail.it

Si richiede di allegare un breve CV relativo al proprio percorso di studi.

La partecipazione è riservata a specialisti di comprovata esperienza e a studenti universitari in discipline archeologiche.

Le attività di scavo si svolgeranno dal 1 luglio al 30 agosto 2019; è richiesta la partecipazione per almeno due settimane. Gli studenti possono indicare le settimane di preferenza, che saranno accordate nei limiti del possibile.

Non è previsto alcun rimborso spese. Gli studenti riceveranno vitto (pranzo e cena) e alloggio; dovranno munirsi di scarpe da cantiere antinfortunistica, di guanti, elmetto, copricapo per il sole e vestiario adeguato al cantiere e al clima di montagna, che può essere molto freddo (m. 1000 di altitudine).

Per l’ammissione allo scavo gli interessati dovranno depositare un attestato d’idoneità al lavoro rilasciato dal proprio medico, certificazione dell’antitetanica e copia di una polizza assicurativa per gli infortuni sul lavoro a copertura del periodo previsto, alla scadenza della quale dovranno interrompere ogni attività di cantiere.

A causa di esigenze di programmazione inderogabili è obbligatorio indicare l’esatta data di arrivo e partenza. Le attività lavorative si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (pausa pranzo 13:00-14:00) nelle seguenti date:

1 luglio – 5 luglio

8 luglio – 12 luglio

15 luglio – 19 luglio

22 luglio – 26 luglio

20 luglio – 2 agosto

5 agosto – 9 agosto

12 agosto – 16 agosto

19 agosto – 23 agosto

26 agosto – 30 agosto

Si potrà giungere in paese il sabato (per chi arriverà con mezzi pubblici) o la domenica (per chi arriverà con mezzi propri).

Ulteriori informazioni saranno fornite entro il mese di giugno.

Fonte https://www.inasaroma.org/partecipa-allo-scavo-2/?fbclid=IwAR1leL9BgDWXep0f0cObaZV9bxfhIawuJ5SlubXdtVDFK56DASD70J6aC0I

