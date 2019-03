Degrado a Belmonte del Sannio

Belmonte del Sannio è un delizioso paesino in provincia di Isernia a 864 mt di altezza slm, conta circa 735 abitanti. E' molto caratteristico:È situato su un colle che si eleva sul versante destro dell'alta valle del torrente Sente affluente del fiume Trigno, ed è un borgo agli estremi confini della provincia di Isernia verso l'Abruzzo, con cui fino a poco tempo fa era collegato da uno dei più alti ponti d'Europa, il Viadotto Sente chiuso nel mese di settembre 2018 a causa di un pilone pericolante. Sicuramente un ulteriore problema per un paese che subisce il calo costante della popolazione come molti altri dell'Alto MOLISE. Le foto mostrano il degrado relativo alle viuzze del caratteristico centro storico e qualcuno commenta:

" L'intero paese sta morendo, il degrado impera, se si vogliono cercare i responsabili non bisogna andare molto lontano, tutto il centro storico è in uno stato di abbandono vergognoso, portoni divelti , aperti, finestre pericolanti, pluviali inesistenti, abusi edilizi sotto gli occhi di tutti, poi per non parlare della situazione pulizia strade, ricordatevi che se muore la parte storica del paese muore tutto il paese"