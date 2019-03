Si chiude oggi a Fornelli la XIX assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia: è la prima in Molise

Fornelli, caratteristico comune molisano, sarà il primo in regione ad accogliere la XIX Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia evento in corso dal 22 Marzo che termina oggi 24. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Molise, prevede una tre giorni all’insegna della cultura, della musica, dello spettacolo, oltre a mostre, visite guidate e convegni sul tema. L’avvio all'evento è partito il 22 Marzo con il convegno dal titolo “Pellegrini, Fanti e Sovrani per le vie antiche del Volturno”, nell’auditorium comunale.Ieri 23 Marzo si è riunita l'Assemblea e nella stessa serata il “Borgo in festa”. Previsto l’arrivo di numerosi amministratori locali provenienti da ogni angolo del Paese. L’evento si chiude oggi domenica 24 Marzo con la foto celebrativa del borgo scattata con l’ausilio di un drone.

I dettagli dell’evento sono stati illustrati nella sede dell’assessorato regionale al Turismo al Palazzo Gil di Campobasso. Presenti alla conferenza stampa erano l’assessore al ramo Vincenzo Cotugno, il direttore nazionale dei Borghi più belli d’Italia, Umberto Forte e il primo cittadino di Fornelli Giovanni Tedeschi.

«Si tratta di un evento importante non solo per il nostro comune ma per l’intera regione – le parole del sindaco Tedeschi – l’evento è il frutto di un bel lavoro di squadra, portato avanti con l’assessorato e con lo stesso presidente Toma, che punta alla promozione dell’intera regione. Cercheremo, dunque, in questi giorni di far conoscere non solo il nostro borgo ma anche di valorizzare il ricco patrimonio culturale molisano». In questo particolare periodo storico, in cui molte realtà locali rischiano lo spopolamento, comuni come quello di Fornelli sfidano questa eventualità potenziando l’offerta culturale e turistica del territorio.

«Abbiamo investito molto in questi anni – aggiunge il primo cittadino – sia a livello strutturale, nel centro storico, sia in termini di servizi, cercando di migliorare la qualità della vita nei nostri piccoli borghi. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare. Senza peccare di presunzione, però, possiamo dire che dei risultati li abbiamo già ottenuti e siamo molto soddisfatti del lavoro portato avanti».

Oltre a Fornelli anche Frosolone, Oratino e Sepino rientrano tra i borghi molisani più belli d’Italia. A battersi per conferire a Fornelli e agli altri quattro comuni la certificazione fu proprio il direttore nazionale, Umberto Forte, a seguito di una visita in Molise.