Pescopennataro, arriva la targa commemorativa per 21 soldati polacchi che respinsero 250 tedeschi oltre la linea Gustav

Nella giornata di ieri 12 Aprile è stata posta una targa commemorativa in memoria dei 21 soldati polacchi della 1^ Compagnia Commando che nel 1943 il 21 dicembre combatterono a Pescopennataro la vittoriosa "battaglia per la libertà" contro 250 soldati tedeschi respinti oltre la linea Gustav. La commuovente cerimonia si è svolta in via Rio Verde, alle ore 11. Presenti il primo cittadino del centro altomolisano Sciulli, il prefetto e il questore di Isernia, l'assessore regionale Cavaliere e molte autorità polacche tra le quali il generale delle forze speciali polacche Drumowichz. A fine cerimonia è stata deposta una corona di fiori dalle autorità italiane e polacche