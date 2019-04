Buona notizia giunge da Giorgio Iacapraro. Il circolo per anziani di Agnone San Pio si riorganizza e si rinnova guardando al futuro e al mondo digitale. Nel circolo per anziani inoltre saranno organizzate attività ludiche, ricreative e culturali. Ottime e indispensabili iniziative che raccolgono le esigenze di una popolazione sempre più anziana, ma alla quale potranno accedere tuttisenza limiti di età. per l'iscrizione la somma annua prevista è veramente irrisoria

In un comunicato Iacapraro afferma" A Agnone stiamo riorganizzando il Circolo Anziani "SAN PIO" in chiave moderna, con sala lettura, WI-FI, tv, proiezioni, bocciofila ed il genere trattenimento per uomini e donne. Aperto a tutti, senza limiti di eta'. € 30 ANNUI. GRAZIE PER L'ATTENZIONE." e conclude " Per informazioni Giorgio Iacapraro. giofil318@gmail. com . Tel. 3291048658"

Il CIRCOLO ANZIANI PADRE PIO e' situato in Piazza IV Novembre – adiacente Nuovo convento P.Cappuccini