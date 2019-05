Visita didattica-culturale scuole Agnone - Poggio Sannita-Belmonte: fruttuosa la giornata di istruzione a Roma

Lo scorso 17 maggio, gli alunni delle scuole primarie: “M.A. Bottaro” di Poggio Sannita; “San Marco” di Agnone e Belmonte del Sannio, hanno trascorso una bella e istruttiva giornata in occasione dell'uscita didattica a Roma, con visita al Bioparco e al Museo dei bambini “Explora”. Le famiglie dei bambini di Poggio Sannita, ringraziano cordialmente le insegnanti, associando ai ringraziamenti, l’amica Jessica (mamma di un alunno) che ha accompagnato i bambini nel viaggio di istruzione con grande spirito di collaborazione e disponibilità sia con le insegnanti, che con i bambini. Uno speciale ringraziamento dei genitori e dei bambini di Poggio, va al plesso di “San Marco”. Con quest'ultimo, da anni vi è un proficuo rapporto di collaborazione che ha trovato ulteriore conferma in occasione del viaggio a Roma. In particolare, si ringrazia la maestra Anna Fagnani del Plesso di San Marco per l'ottima, nonché impeccabile, organizzazione del viaggio, riuscendo altresí, a coinvolgere in questa qualificata esperienza le scuole degli altri due paesi. A tutti buona fine di anno scolastico e buone vacanze.