I ragazzi della Polisportiva Agnonese al "Soccer Evolution" Torneo Internazionale di Calcio Giovanile

La Polisportiva Olympia agnonese anche quest'anno sarà protagonista con la squadra dei giovanissimi regionali classe 2005-206 al Soccer Evolution 3° torneo internazionale di calcio a Montesilvano da oggi 31 Maggio al 2 Giugno. I ragazzi saranno guidati dal responsabile del settore del calcio giovanile Fernando Sica e da mister Antonio De Rosa

Al torneo hanno aderito circa 100 squadre provenienti da tutta Italia e divisi per le varie categorie, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.

Il responsabile Sica e la società orgogliosi per questa partecipazione ad un torneo dove lo scopo non è solo la mera competizione sportiva ma una palestra di vita, di sana competizione di gioco di squadasquadra e di rispetto delle regole sportive e di vita.

I giorni dedicati al torneo saranno impiegati anche per far conoscere il territorio abruzzese ai giovani calciatori.

Per l'occasione la società ha usufruito anche di due prestiti presso la società Fraterna di Isernia, sempre molto disponibile a queste iniziative perché è un’occasione importante per mettere in vetrina i loro piccoli gioiellini e precisamente, VESSELLA NICOLA E MATTICOLI IVAN.

Alcuni genitori nel durante il weekend raggiungeranno il gruppo per seguire la squadra e trascorrere delle belle giornate con i loro figli e tfare per loro

Il torneo è organizzato su tre gironi A-B-C formati da quattro squadre, Il girone C dei granata dell’olympia è composto dalle seguenti squadre

OLYMPIA AGNONESE

AGON CLUB ( ALTAMURA )

VALLE DI SUESSOLA (B N )

BOMBONERA( NA )

La prima partita con l'AGON CLUB è in via di svolgimento oggi 31 maggio ore 17,00 allo stadio di Silvi.

La seconda partita alle ore 15 allo stadio dl Silvi con la VALLE DI SUESSOLA,( BN ) la terza partita alle ore 10,00 del giorno 2.6. con il BOMBONERA ( NA )sul campo di . Nel pomeriggio del giorno 2.6 ci saranno le semifinali con le vincenti dei tre gironi piu la migliore seconda classificata. Infine la finale sarà sempre il giorno 2 alle ore 18,00.

ECCO L’ELENCO DEI GIOCATORI CHE PARTECIPERANNO AL TORNEO:

PORTIERI; FALCIONE ANGELO, PANNUNZIO ALEX

DIFENSORI: BUCCI DENNY, BARTOLOMEO JACOPO, FALCIONE LORENZO, ORLANDO FRANCESCO PAOLO , RUSSO, LEMME

CENTROCAMPISTI. PORFILIO PIERPAOLO, VESSELLA NICOLA, IONNA ANGELO, MATTICOLI IVAN, SANTILLI DAVIDE, ROSSI , DOTTORI SAMUELE,

ATTACCANTI; FOSSACECA MICHELE, PALLOTTO DARIO, CHECCHIA GIUSEPPE , MASTRONARDI VINCENZO, COLATO RICCARDO,

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

RERSPONSABILE : SICA FERNANDO

ALLENATORE: DE ROSA ANTONIO

MAGAZZINIERE : SERAFINI ENRICO

