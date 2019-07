Pietrabbondante e la sua magica estate, programma 2019 a partire dal 6 agosto

Pietrabbondante e la sua magica Estate

Una frescura che determina la pazienza di attendere ogni anno e godersi la voglia di far meglio…

Una realtà che di bellezza vive senza tempo ma che come ogni piccolo borgo che non viene attraversato da vie di comunicazione, si spopola ed attende il sole caldo dell’estate per potersi esprimere al meglio, anche se sempre più con sofferenze di bilanci, di numeri e di genti…

I giovani si raccolgono in nuclei e come impazziti, si adoperano per render vivo, bello ed irrimediabilmente attraente, il borgo di Pietrabbondante, uno dei borghi più belli dell’Alto Molise.

E, la voglia di partecipazione, di aggregazione e con la passione di chi Ama senza mezzi termini, partorisce sempre figli fascinosi, culturalmente eccitanti, pieni di Vita vissuta, da vivere e da ascoltare.

E così nasce un cartellone di eventi di assoluto pregio……

Grazie alla Proloco, supportata dall’Amministrazione Comunale, Pietrabbondante potrà godere del proprio Borgo, ricordando le serate teatrali nel magico Teatro Ellenistico-Sannitico, con poche serate ma davvero d’eccezione.

Si parte il 6 agosto con la giornata dedicata ai più piccini con teatro delle marionette e giocoleria a cura di Lenny Show e con un’attenzione particolari ai giochi popolari. Il 7 agosto un evento importantissimo e di toccante emotività vedrà la popolazione incontrare la ballerina, pittrice, scrittrice, Simona ATZORI ; il 9 Marco CALDORO si esibirà in uno spettacolo d’avanguardia che darà un tocco di irriverenza ad un mondo che spesso e volentieri ci asporta anche l’anima per poi ricatapultarcela senza considerare la posizione più giusta;il 10 agosto la XXX sagra della fonticella. A seguire il 12 agosto la IV edizione della notte degli artisti con ospiti davvero importanti. Per le strade ed i vicoli del Borgo ci faranno compagnia Lino RUFO ed il suo trio, Frida NERI con la sua voce magica e piena di correlativa simbiosi con uno dei posti magici del Ns Molise; Il 14 agosto ancora una degustativa sagra Pallotta Casc e Ova con intrattenimento musicale per terminare il 24 e 25 agosto con Yoga itinerante dei Guerrieri con Swami Suryananda Sarasvati e l’Ass. Albero dello Yoga.

Una estate all’insegna della cultura, della tradizione ma soprattutto della voglia di essere protagonisti del proprio Borgo che per l’occasione si apre al Mondo e che detta la via per non deteriorare il rapporto tra esso e la natura incontaminata sia intermini di biodiversità sia in termini di Aggregazione.

Non ci resta che per qualche giorno, diventare tutti Amici di una Pietrabbondante Splendidamente “ Pietrabbondante “.

E, con questo auspicio, Simona ATZORI, non poteva regalarci parole migliori con le quali vi si invita ad essere partecipi di serate magiche e senza tempo :

“ Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda….”