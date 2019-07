Fare cultura nelle aree interne, 3° incontro a Bagnoli del Trigno

La condizione preliminare per ogni processo di rinascita e sviluppo dei centri spopolati della nostra regione è la costruzione, insieme alle popolazioni locali, di un rinnovato patrimonio culturale, ridefinito alla luce delle necessità del presente e del futuro, utile alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo per le aree interne diverso da quello che le ha finora condannate alla marginalità.



Con questo obiettivo il 28 giugno ultimo scorso è partito da Bagnoli del Trigno, in Molise il ciclo annuale di incontri denominato FARE CULTURA NELLE AREE INTERNE promosso dalla rivista "Glocale" e dal Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA) dell'Università del Molise.

Il progetto prevede una serie di conferenze e dibattiti, aventi per tema gli aspetti salienti della storia e della cultura regionale. A tenere gli incontri si avvencenderanno riconosciuti esperti dei diversi settori disciplinari che vanno dall'archeologia, all'urbanistica, al paesaggio urbano e rurale, all'antropologia, all'etnomusicologia, alla letteratura, passando per la storia e la storia dell'arte.



Dopo la proiezione del documentario: Vado Verso Dove Vengo. Storie di partenze e ritorni nell'Italia dei margini, avvenuta il 28 giugno alla presenza di un numeroso e qualificato pubblico, con la presenza del regista Nicola Ragone, di Gino Massullo, Direttore di Glocale e Rossano Pazzagli professore dell'Università del Molise, il 20 luglio si è parlato di Archeologia sannitica e romana con i proff. Gianfranco De Benedittis, docente di Topografia antina presso l'Università degli studi del Molise e Adriano La Regina, presidente dell'Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte.

Sabato 10 agosto, sempre nella stessa sede, il prof, Alessandro Testa, docente di Antropologia culutrale presso la Charles University di Praga terrà una conferenza sul tema: "Rurale e (g)locale: la festa tradizionale come fatto sociale "totale" in Molise, Italia, Europa".



L'intero progetto si avvale della collaborazione dei Comuni di Bagnoli del Trigno e di Pietracupa, delle associazioni: cammina, Molise!, Il Bene Comune, Gruppo di volontari bagnolesi, Macchiamara. Ha ottenuto il patrocinio da: Biocult. Centro di ricerca Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale - Università del Molise; Centro Studi sulle migrazioni - Campobasso; Idos - Centro di studi e ricerche sull'immigrazione (Dossier statistico Immigrazione); Faculty of Social Sciences Charles University - Praga; Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

INGRESSO LIBER